Bunalıma giren genç, apartman boşluğunda kendini asarak intihar etti

Kayseri'de bir genç kendini apartman boşluğuna asarak intihar etti. Bunalımda olduğu iddia edilen gencin cansız bedenini gören apartman sakinleri şok olurken olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, 8 katlı apartmanın çatı katında kendini iple asarak hayatına son verdi. Apartman sakinleri tarafından bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Hereke Caddesinde meydana gelen olayda bunalımda olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Mehmethan G., ikamet ettiği 8 katlı apartmanın çatı katında bina sakinleri tarafından iple tavana asılı halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünde genç şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmethan G.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı