Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı

Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam gittikleri mekanda birbirlerini öpücüklere boğdu.

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile uzun süreli ilişkisini noktalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam gittikleri mekanda yeni sevgilisi Onur Bay ile aşka geldi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Takvim'de yer alan habere göre, son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol alan 33 yaşındaki Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinde rol alan 24 yaşındaki Onur Bay ile mekanda aşka gelince romantik anlar yaşandı. Yeni ilişkileri hakkında konuşmayan ikili, birbirini öperken objektiflere takıldı.