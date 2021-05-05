Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi

Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde rol almak için cast ajansıyla anlaşan kadın oyuncu adayı, cast direktörünün cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Yapılan soruşturmada genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri cast direktörüne ile eşleşince adamın 19,5 yıl hapsi istendi.

Dizilerde rol almak için bir cast ajansına kaydolan genç oyuncu adayı, hayallerini gerçekleştirip oyuncu olmak isterken korkunç bir cinsel istismara maruz kaldı.

ROL ALACAĞI DİZİNİN SETİNE GEÇ KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Fetanet Ö., isimli oyuncu adayı dizi ve filmlerde rol almak için cast ajansına başvurdu. Genç kadın ajansta cast direktörü olan İbrahim Y. ile kendisine rol ayarlayabilmesi için görüşmeye başladı. Direktör İbrahim Y., genç kadını arayarak Netflix üzerinden yayınlanan Aşk 101 isimli dizide havuz sahnesi çekileceğini kendisinin de bikinili bir rolde oynayabileceğini söyledi. Genç kadın dizi setinin bulunduğu yere gitti ancak geç kaldığı için projede yer alamadı.

Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi

KANDIRDIĞI KIZA EVDE İSTİSMARDA BULUNDU

Fetanet Ö., durumu cast direktörü İbrahim Y.'ye anlattığında başka dizilerde rol ayarlayacağını bunun için de buluşmak istediği cevabını aldı. Teklifi kabul eden genç kadın İbrahim Y., ile buluştuktan sonra birlikte alkol alarak genç adamın ikametine gitti. İkili evde bir süre sohbet ettikten sonra İbrahim Y., genç kadına dokunmaya başlayarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Fetanet Ö., teklifi reddederek evden gitmeye çalışınca İbrahim Y., izin vermeyerek cinsel saldırıda bulunmaya başladı.

KENDİSİNİ BANYOYA KAPATIP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Uğradığı saldırı sonrası korkuya kapılan oyuncu adayı, kendisini banyoya kilitleyerek arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra evden ayrılan Fetanet Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak istismar edildiğini anlattı. Şikayet sonrası harekete geçen İstanbul polisi, İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Genç adam karakolda verdiği ifadesinde kimseyi istismar etmediğini iftiraya maruz kaldığını iddia etti.

19,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ancak yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 19,5 yıla kadar hapsi istendi.

Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
QWE QWE: Senin adamın evinde ne işin var hep yalan.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Diego Caner Erkin Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:59:13. #1.14#

title