Genç Öğretmen ve Babasının Feci Sonu

Malatya'ya tayini çıkan 23 yaşındaki öğretmen, kardeşi ve babası, otomobille yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada genç öğretmen ve babası hayatını kaybederken, erkek kardeşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki bir okula tayini çıkan 23 yaşındaki fen bilgisi öğretmeni Özlem Kılıç, babası ve erkek kardeşi ile ilçeye giderek ev baktı. Babası Mehmet Kılıç'ın kullandığı araçla akşam saatlerinde dönüş için yola çıkan Özlem Kılıç evdekileri arayarak yolda olduklarını söyledi. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen baba ve iki çocuğu eve dönmeyince anne telefondan eşi ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Anne daha sonra polisi arayarak yardım isteyince ekipler çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de güzergahı kontrol ederek GSM sinyallerini takip etti. Baba Mehmet Kılıç'ın telefon sinyalinin Hekimhan - Malatya karayolunun 24'üncü kilometresi Kızılyarma mevkiinden gelmesi üzerine aramalar bu yöne kaydırıldı.

Genç öğretmenin cesedi kaza yeri yakınlarında bulundu

Uzun süren aramalar sonucunda Mehmet Kılıç'a ait 44 BS 432 plakalı otomobilin 70 metrelik uçurumdan dereye uçtuğu belirlendi. Olay yerine AFAD ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Mehmet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşılırken 19 yaşındaki oğlu Oğuzhan Kılıç ise yaralı olarak bulundu. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken araçta bulunamayan Özlem Kılıç'ın cansız bedeni ise yaklaşık 2 saatlik arama sonucunda bölgeye yakın bir alanda bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından baba ve kızının cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA