Genç model balkondan düştü, sevgilisi kurtarmak yerine videoya çekti

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İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant ile ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi ise kıskançlık nedeniyle kavga etti. İddiaya göre; daha sonra genç model, balkonundan sarktı ve aşağı düştü. Şüphe üzerine gözaltına alınan şahsın, sevgilisi balkondan sarktığı sırada cep telefonuyla kayıt yaptığı öne sürüldü.

İstanbul Sancaktepe'de önceki akşammeydana gelen olayda, bazı ünlü isimlerin köpeklerini de eğiten B.E, 33 yaşındaki Ukraynalı fotomodel sevgilisi Anzelika Sraufant'la akşam yemeğine gitti. İddiaya göre, yemek sonrasında taksiye binen ikili arasında kıskançlık sebebiyle tartışma yaşandı. Alkollü oldukları öne sürülen Sraufant ve erkek arkadaşı arasındaki tartışma eve girerken de devam etti.

BALKONDAN SARKTI

İddiaya göre, Ukraynalı model eve gittikten sonra salondaki Fransız balkondan sarktı. Dengesini kaybeden Anzelika Sraufant aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. B.E'nin sevgilisinin düşmesiyle hemen aşağıya koştuğu öğrenildi. Çevreden olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CAMDAN SARKARKEN GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Daha sonra ise Ukraynalı modelin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerince evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bulduğu iddia edildi. İfadesine başvurulan B.E'nin sevgilisinin camdan sarktığı sırada cep telefonuyla görüntü çektiği iddia edildi. Hakkında tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten işlem yapılan şüpheli adliyeye gönderildi. Anzelika Sraufant'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca hazırlanacak raporla kesinleşeceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.