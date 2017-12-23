Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Köhne dünya düzeni yerine, yeni bir dünyanın doğum sancılarına tanık oluyoruz. BM'de ABD'nin tehdit ve şantajlarına rağmen alınan Kudüs kararı, 'Dünya beşten büyüktür' iradesinin yankılanmasıdır." ifadelerini kullandı.



Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Kızılcahamam'da düzenlenen Genç Memur-Sen 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.



Burada bir konuşma yapan Yalçın, modern hayatın bilgiyi içeriksizleştirdiği oranda insanlığı da niteliksizleştirdiğine işaret etti.



BM'deki Kudüs oylamasına değinen Ali Yalçın, "Köhne dünya düzeni yerine, yeni bir dünyanın doğum sancılarına tanık oluyoruz. BM'de ABD'nin tehdit ve şantajlarına rağmen alınan Kudüs kararı, 'Dünya beşten büyüktür' iradesinin yankılanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyayı ayağa kaldıran fotoğrafla sembol haline gelen Filistinli Fevzi Cüneydi'nin tüm ezberleri bozduğunu ifade eden Yalçın, İsrail'in tek bir fotoğrafla dünyaya rezil olduğu belirtti.



İsrail askerlerinin Cüneydi'ye uyguladığı şiddete değinen Yalçın, şunları kaydetti:



"Askerler üzerine atlıyor, yerden yere vuruyor ve ayakları ile üzerine basarak şiddetli bir şekilde dövmeye başlıyorlar. Ardından 25'e yakın İsrail askeri, gözleri bağlı bir halde gözaltına alıyor ve götürüyorlar. Tüm İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli genç dimdik duruyor. Tüm ezberleri bozarak yürüyor. 25 kişinin gözlerine bakmaya korktuğu Cüneydi. Filistin, 7'den 70'e herkesin gerçek bir direnişçi olduğu yer. Filistin'de 7 yaşında bir çocuğa mikrofon uzatıp soruyorlar: 'İsrail'in başkenti neresidir?' Çocuk cevap veriyor: 'İsrail diye bir ülke yok ki başkenti olsun!' Şimdi anlıyor musunuz, İsrail askerleri niçin 16 yaşındaki bir gencin gözlerine bakmaya korkarlar? Çünkü, Cüneydi'nin gözlerine baktıklarında orada Hz. Ömer'i görüyorlar. Selahaddin'i görüyorlar. Abdulhamid'i görüyorlar. Ahmed Yasin'i görüyorlar. Çelikleşmiş bir direnç, uzlaşmaz bir imanla donanmış bir gençlik görüyorlar. Tıpkı 15 Temmuz'da alanlarda tankları çıplak elleriyle durduran gençler gibi."