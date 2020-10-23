Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada
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Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

23.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:59
Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

DENİZLİ'de 3 genç kızın arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı.

DENİZLİ'de 3 genç kızın arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

?Olay, 21 Ekim'de öğle saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki banka şubesinin ATM'si önünde karşılaşan 3 kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızlar tekmeli yumruklu kavga ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı. Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi.


Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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