Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
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Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu

Genç bir kızın Ayasofya-i Kebir Camii'de kıldıkları Cuma namazı sonrasında Fatih'te bir kahveciye uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile selfie çektiği selfie sosyal medyayı salladı.

25.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Camii'de kıldıkları Cuma namazı sonrasında Fatih'te bir kahveciye uğradı. Mekana girenler karşılarında iki lideri görünce şaşırırken Erdoğan ve Bahçeli bir masaya oturarak çevredekileri selamladı.

GENÇ KIZIN ÇEKTİĞİ ÇEKTİĞİ KARE GÜNDEM OLDU

Buraya kadar her şey normal... Ancak mekanda o esnada oturan bir genç kızın arka plana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'yi alarak çektiği selfie kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Fotoğrafı görenler "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi" şeklinde espriler yaptı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;

Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu

Manşet

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