İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada
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İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Arnavutköy'de çalıştığı iş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle camdan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Korkunç olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Elif K. beraber çalıştığı arkadaşları ile camın kenarında muhabbet ederken henüz bilinmeyen bir şekilde dengesini kaybederek, camdan aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yatan Elif K.'nin düştüğü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kıza yaptığı ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yaşanan o düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada
İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada
İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada
İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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