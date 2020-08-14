Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
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Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te sevgilisinin 4. kattaki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:20

Gaziantep'te erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUK SON ANDA KAÇTI

Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D. erkek arkadaşı Mehmet K'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D. evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Duygu D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Duygu D'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

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