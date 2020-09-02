İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp edilen Nagehan'a dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı
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İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp edilen Nagehan'a dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı

Bostancı'da taksiye binmek isteyen 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı'yı taciz ve darp eden iki zanlı, polis tarafından yakalandı.

02.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:50

İstanbul Bostancı'da 29 Ağustos günü arkadaşlarıyla buluşmaya giden 22 yaşındaki genç kızı, taciz ve darp eden iki kişi, polis tarafından yakalandı.

YÜZÜNE TEKME VE YUMRUK ATMIŞLARDI

Olayın meydana geldiği gece genç kız saat 03.00 sıralarında evine dönmek için taksiye binmek istedi. Otobüs durağında taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı , iki şahsın tacizine uğradı. Şahıslar tacizin ardından genç kızın yüzüne tekme ve yumruk atarak darp etti. Genç kız olayın ardından Sakarya'daki ailesinin yanına sığındı.

SALDIRGANLAR KADIKÖY'DE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kıza dehşeti yaşatan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganlar Tarık Ö. ve Ramazan S., polis tarafından Kadıköy'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp edilen Nagehan'a dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
GERCEK: Kesin adlı kontrol sarti ile salinmistir
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TEBRİKLER: İçişleri bakanı ve polisi tebrik ediyorum. Mobesa yoktu.
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OZİ: gece 3 te sokakta ne işi varmış diyen geriler nerdesiniz????
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