Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da tartıştığı babasından kaçarken yola çıkan 15 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kızın, babası tarafından kovalandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

30.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:15

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasından kaçarken yola çıkan 15 yaşındaki M.H. isimli genç kıza otomobil çarptı. Yaralanan M.H., hastaneye kaldırılırken, genç kızın babasından kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Ulus Caddesi'nde meydana geldi. M.H., evde ailevi bir konu nedeniyle babasıyla tartışıp dışarı çıktı. Babasının peşine düştüğü M.H., caddeye çıktı.

GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu sırada arkasına bakarak babasını kontrol eden M.H.'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 54 ADN 697 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, genç kızın babası tarafından kovalanması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA

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