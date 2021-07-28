Genç kız, annesinin babası ve akrabaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti
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Genç kız, annesinin babası ve akrabaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulunan Ayşe Tayurak'ın eşi A. T., cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Diyarbakır'da, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulunan Ayşe Tayurak'ın eşi A. T., cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Ayşe Tayurak'ın kızı E. T., annesinin ölümünün şüpheli olmadığını, babası ve akrabaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına E. T., canlı bağlanarak yaşadıkları sistematik şiddeti ve annesinin ölümü ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

"Sülalede tek öldürülen kadın annem değil"

Annesi ve kardeşleri için adalet arayan acılı kız E.T., iddiaları ile yürek burktu. Canlı yayına bağlanan E.T., "Annem sürekli şiddet görüyordu, yüzü tanınmaz haldeydi, ölüm tehditleri alıyordu. Sonunda karakola gitti ve uzaklaştırma kararı verildi. Annemin cinayete kurban gittiğine, babam tarafından öldürüldüğüne eminim" açıklamasında bulundu.

E. T., o güne ait yaşanan korku dolu anları güçlükle anlattı. E.T., "Otururken bir insan nasıl intihar eder, kardeşimin doğum günüydü, öldürüldüğü sabah yalınayak kaçtık. Babam delilleri karartmaya çalışıyor. Komşulara yalan ifade vermek için baskı yaptılar. Babamın ailesi bizi hiç aramadı, olay günü babam kapı önünde sakız çiğniyordu, halamlar, amcamlar annemi ölümle tehdit etti. Babamın ailesinde birçok gelin masum şekilde öldürüldü. Kimse cesaret edemediği için söyleyemiyor" dedi. - İSTANBUL

Genç kız, annesinin babası ve akrabaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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