Genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı

Esenyurt'ta, gerçekleşen olayda zanlı ablasının kayınbiraderini apartman girişinde görüp tartışmaya başladı, tartışmanın büyümesi ile evden bıçak alarak gelen genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta, ailesiyle ikamet eden M.S. (17) binanın girişinde karşılaştığı ablasının kayınbiraderi Murat K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.S. evden bıçak alarak Murat K.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu genç kız yakalanarak gözaltına alındı.

UZUN SÜREDİR ARALARINDA HUSUMET BULUNUYORDU

Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi 1015. Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle ikamet eden M.S. (17) binanın girişinde karşılaştığı ablasının kayınbiraderi Murat K. ile tartışmaya başladı. Aralarında uzun süredir husumet bulunan ikili daha sonra kapının önünde kavga etmeye başladı. İddiaya göre sonrasında eve girip bıçak alan M.S., Murat K.'yi kalçasından bıçakladı. M.S, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ