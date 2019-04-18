Genç Kadının Kocasıyla İlgili İtirafları Nur Viral'in Kanını Dondurdu

Hayatta Her Şey Var programına katılan ismini vermek istemeyen kadın seyircinin kocasıyla ilgili itirafları programa damga vurdu."

"5 LİRA BİLE İSTEYEMEZDİM"

Kocasının kendisini aldattığını söyleyen ismini vermek istemeyen kadın seyirci, "Ben 25 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var eşim beni aldattı. Bunu beni çocuklarım öğrendi. Benim kızım arkadaşına mesaj atacakken babasıyla başka kadınların fotoğraflarını görüyor. Kızım bana önce söylemedi daha sonra söylemek zorunda kaldı. Ben eşimin beni bir kadınla aldattığını düşünüyordum ama bir sürü kadın olduğu ortaya çıktı. Bu kadınları içinde yaşı küçük olanlarda var. Eşim o kadınlara bir şeyler alarak kandırıyor. Ben ise ev için para istediğimde bana küfür ediyordu. 5 lira bile isteyemezdim." ifadelerini kullandı.

"17 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUYLA İLİŞKİSİ VAR"

Sözlerine devam eden kadın seyirci,"Kocam üstelik beni şuanda yakın arkadaşının eşiyle de aldatıyor. Ben eşime boşanma davası açtım. Ama eşim beni tehdit ediyor. 17 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilişkisi var. Ben bunun suç olduğunu söylediğimde ise beni tehdit etti. Eğer bu olay ortaya çıkarsa kızın babası gelip seni öldürür. 'Ailenin kökünü kurutur.' diye beni tehdit etti." dedi.

"KANIM DONDU"

Programın sunucusu Nur Viral ile konuk sunucu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Nur Viral, olayla ilgili, "Duyduklarıma inanamıyorum kanım dondu. Sakın ola hukuktan vazgeçmeyin ve adaletine güvenin." ifadelerini kullandı.