Genç kadının hayatını kabusa çevirdi! Sosyal medya hesaplarından tehdit edip, ölü bebek fotoğrafları gönderiyor
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Genç kadının hayatını kabusa çevirdi! Sosyal medya hesaplarından tehdit edip, ölü bebek fotoğrafları gönderiyor

Genç kadının hayatını kabusa çevirdi! Sosyal medya hesaplarından tehdit edip, ölü bebek fotoğrafları gönderiyor
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da genç kadın, bir yıldır sosyal medyadan kendisini taciz eden şahsı 6 kez polise şikayet etti. Şahıs, her defasında serbest kalırken, genç kadın, "Ölü bebek fotoğrafları gönderip beni tehdit ediyor, 70'ten fazla sosyal medya hesabı açarak beni taciz ediyor. Ne yaptıysam kurtulamadım, lütfen yardım edin" diyerek yardım istedi.

Semranur Geçer'in (18) kâbusu bir yıl önce başladı. Hiç tanımadığı Kaan Özel (45) adlı bir kişi sosyal medya hesaplarına mesaj göndermeye başladı. Semranur Geçer de mesajlara cevap vermeyip Özel'i engelledi. Ancak her engellemeden sonra Özel, yeni onlarca hesap açarak mesaj göndermeye devam etti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMAYA BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre, ölüm içerikli mesajlara dayanamayan Geçer, Özel'i altı kez polise şikâyet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti.

"BENİ BU ADAMDAN KURTARIN"

Semranur Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özel, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyesiyle birlikte mesajları katlanarak arttı. Semranur Geçer, "Ölü bebek fotoğrafları gönderiyor, sürekli ölmekten bahsediyor. Normal bir insan olsa bu kadar tedirgin olmayacağım. En son telefon numaramı buldu. 70'ten fazla Instagram hesabı açtı. Hiç durmuyor farklı farklı numaralardan arayıp duruyor. Belki yardım ederler diye ailesine ulaştım ama değişen bir şey olmadı. Sabahtan beri 6-7 tane hesap açtı beni tahrik edecek şeyler yazıyor. Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi

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