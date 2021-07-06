Genç kadından polis sevgilisine akılalmaz şantaj! Çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kadından polis sevgilisine akılalmaz şantaj! Çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş

Genç kadından polis sevgilisine akılalmaz şantaj! Çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da genç bir kadın, polis memuru sevgilisiyle ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine girdi. Eski sevgilisinin başka bir ilişkiye yelken açtığını öğrenen kadın, polis memuruna hamile olabileceğini söyledi. Bununla da yetinmeyip eski sevgilisinin ailesine birlikte çekilen uygunsuz görüntülerini gönderdi. Polis memuru ise bu şantaj karşısında soluğu savcılıkta aldı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Kağıthane'de yeni bir ilişkiye başlayan polis memuru Gökhan K., kız arkadaşı Güner K.'nın psikolojik sorunları olduğunu fark edince ilişkiyi sonlandırmaya karar verdi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Çift ilişkiye son verdikten sonra Gökhan K. başka bir ilişkiye başladı.Sosyal medya üzerinden genç adamı takip eden Güner K., eski sevgilisinin yanında başka bir kızla birlikte fotoğraf görünce öfkelenerek Gökhan K.'nın ablasına bir fotoğraf gönderdi. Genç kadının gönderdiği fotoğrafta üzerinde sadece iç çamaşırı ve Gökhan K.'nın ise üzerinde kıyafet bulunmuyordu.

HAMİLE OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Bununla da yetinmeyen genç kadın eski sevgilisine, kendisinden hamile olabileceğini eğer kendisiyle evlenmezse her yere şikayette bulunup mesleğinden edeceği şantajında bulundu. Aldığı mesajlar karşısında şoke olan genç adam karakola giderek eski sevgilisi tarafından şantaja maruz kaldığı yönünde şikayette bulundu.

"SİNİRLE YAPTIM"

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre şikayet üzerine genç kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç kadın eski sevgilisinin kendisini başka kadınlarla aldattığını, bu eylemi başka kadınlara da yaptığını bildiği için bir anlık sinirle bu şekilde davrandığını ifade etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Güner K.'nın fotoğraf ve mesajlarla Gökhan K.'ya yönelik 'Şantaj' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu
Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Ajda Pekkan İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç kadından polis sevgilisine akılalmaz şantaj! Çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:13:58. #1.16#

title