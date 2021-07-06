Genç kadından polis sevgilisine akılalmaz şantaj! Çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş

İstanbul'da genç bir kadın, polis memuru sevgilisiyle ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine girdi. Eski sevgilisinin başka bir ilişkiye yelken açtığını öğrenen kadın, polis memuruna hamile olabileceğini söyledi. Bununla da yetinmeyip eski sevgilisinin ailesine birlikte çekilen uygunsuz görüntülerini gönderdi. Polis memuru ise bu şantaj karşısında soluğu savcılıkta aldı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Kağıthane'de yeni bir ilişkiye başlayan polis memuru Gökhan K., kız arkadaşı Güner K.'nın psikolojik sorunları olduğunu fark edince ilişkiyi sonlandırmaya karar verdi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Çift ilişkiye son verdikten sonra Gökhan K. başka bir ilişkiye başladı.Sosyal medya üzerinden genç adamı takip eden Güner K., eski sevgilisinin yanında başka bir kızla birlikte fotoğraf görünce öfkelenerek Gökhan K.'nın ablasına bir fotoğraf gönderdi. Genç kadının gönderdiği fotoğrafta üzerinde sadece iç çamaşırı ve Gökhan K.'nın ise üzerinde kıyafet bulunmuyordu.

HAMİLE OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Bununla da yetinmeyen genç kadın eski sevgilisine, kendisinden hamile olabileceğini eğer kendisiyle evlenmezse her yere şikayette bulunup mesleğinden edeceği şantajında bulundu. Aldığı mesajlar karşısında şoke olan genç adam karakola giderek eski sevgilisi tarafından şantaja maruz kaldığı yönünde şikayette bulundu.

"SİNİRLE YAPTIM"

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre şikayet üzerine genç kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç kadın eski sevgilisinin kendisini başka kadınlarla aldattığını, bu eylemi başka kadınlara da yaptığını bildiği için bir anlık sinirle bu şekilde davrandığını ifade etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Güner K.'nın fotoğraf ve mesajlarla Gökhan K.'ya yönelik 'Şantaj' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.