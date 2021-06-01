Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti
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Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti

Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti
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İspanya'da meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan bar çalışanı kadın, kendisine tecavüz etmeye kalktığını iddia ettiği patronunun cinsel organını kesti. Hastaneye kaldırılan adamın ameliyata alındığı ancak cinsel organının yerine dikilip dikilmediği bilinmiyor.

İspanya'nın Sant Andreu de la Barca şehrinde yaşanan olay, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Kentteki bir barda çalışan ve ismi açıklanmayan 30 yaşındaki Bangladeş kökenli kadın, kendisini uzun zamandır taciz ettiğini söylediği patronunun, tecavüz girişimine maruz kaldığını söyledi. Genç kadın, tecavüzden kurtulmak için patronunun cinsel organını kestiğini anlattı.

PATRON AMELİYATA ALINDI

Olaydan sonra polise haber veren kişinin de yine bar çalışanı kadın olduğu öğrenildi. Polisin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil olarak hastaneye kaldırılan bar patronu, ameliyata alındı. Adamın cinsel organının yerine dikilip dikilmediği konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, bar çalışanı kadının polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti

"AYLARCA TACİZ ETTİ"

Polis sorgusunda konuşan kadının, patronu tarafından sistematik şekilde tacize uğradığını ve son olarak da tecavüz girişimine maruz kaldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturma hakkında bilgi veren polis ekipleri ise yaşananların nefsi müdafaa olarak değerlendirildiğini aktarırken, patronun kendine gelmesinin ardından gözaltına alınacağını ve daha sonra mahkemeye sevk edileceğini açıkladı.

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