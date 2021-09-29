Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören kadın, erkek arkadaşını bıçakladı - Haberler
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Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören kadın, erkek arkadaşını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı kişinin tedavisi sürüyor.

Sabah saat 08.00 sıralarında merkez Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207. Sokakta meydana gelen olayda Kadir D. (43), sevgilisi Nezahat A.'nın (35) evinin önüne gitti. Aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Genç kadın erkek arkadaşını bıçakladı

Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüştü. Kadir D., beraber yaşadığı sevgilisini darp etmeye başladı. Nezahat A. ise (KADES) 'Kadın Destek Uygulaması' butonuna basarak yardım istedi.

Genç kadın erkek arkadaşını bıçakladı

Ardından mutfakta duran bıçağı alarak Kadir D.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içinde yere yığılan Kadir D.'yi gördü. Polis ekipleri hemen olay yerine ambulans istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adamı Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Genç kadın erkek arkadaşını bıçakladı

Nezahat A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Polis Nezahat A.'yı gözaltına alırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören kadın, erkek arkadaşını bıçakladı - Haberler
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