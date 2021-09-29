Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören kadın, erkek arkadaşını bıçakladı

Sabah saat 08.00 sıralarında merkez Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207. Sokakta meydana gelen olayda Kadir D. (43), sevgilisi Nezahat A.'nın (35) evinin önüne gitti. Aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

SEVGİLİSİNİ DARP ETMEYE BAŞLADI

Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüştü. Kadir D., beraber yaşadığı sevgilisini darp etmeye başladı. Nezahat A. ise (KADES) 'Kadın Destek Uygulaması' butonuna basarak yardım istedi.

BIÇAĞA SARILDI

Ardından mutfakta duran bıçağı alarak Kadir D.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içinde yere yığılan Kadir D.'yi gördü. Polis ekipleri hemen olay yerine ambulans istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adamı Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

DARP İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Nezahat A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Polis Nezahat A.'yı gözaltına alırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri