Genç hemşire görevi başında kalbine yenik düştü
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Genç hemşire görevi başında kalbine yenik düştü

Genç hemşire görevi başında kalbine yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan 28 yaşındaki hemşire Fatma Sevim, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan 28 yaşındaki hemşire Fatma Sevim, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Nöroloji bölümünde görevli Fatma Sevim (28), gece nöbetindeyken bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi Sevim'in bugün Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Söğüt köyüne defnedileceği öğrenildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş sosyal medyadan baş sağılığı mesajı yayımladı. Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş yaptığı açıklamada, "Hemşiremiz Fatma Sevim, görevi başında vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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