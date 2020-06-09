Genç çift, yeni aldıkları otomobille kazada hayatını kaybetti Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve eşi Gizem Cesur, otomobilin TIR'ın altına girerek olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve eşi Gizem Cesur, otomobilin TIR'ın altına girerek olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesuryönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA