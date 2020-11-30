Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı
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Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı

30.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:11

Guatemala'da 18 yaşındaki Alexia Lopez, sevgilisiyle ayrılmak istemediği için 4 günlük bebeğini su kanalına attı. Korkunç eylemi yaptıktan sonra her şeyi annesine itiraf etmesi üzerine harekete geçen ekipler bebeğin cansız bedenine ulaşırken, Lopez ifadesinde bebeğin babasının sevgilisi olmadığını gerekçe göstererek ailesinden çekindiğini söyledi.

18 yaşındaki Alexia Lopez, 4 aydır sevgili olduğu Jose Clemente (28) ile ilişkisine engel olduğunu düşündüğü 4 günlük bebeğini su kanalından aşağıya attı.

Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Huehuetango'da sabaha karşı 5.45 civarında bir su kanalının yanından geçen araçlar genç bir kadın ile bir adamın bir havluya sarılı bebeği su yoluna attığını görerek dehşete düştü. Genç kadın, bebeği attıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Lopez, eve gidip yaşananları annesine itiraf etti. Dehşete düşen anne, itfaiye ekibine haber verdi ve komşularla birlikte torununu aramaya başladı.

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Talihsiz bebeğin cansız bedenin ulaşıldı.

Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı

BEBEK SEVGİLİSİNDEN DEĞİL

Lopez, ihbar üzerine 27 Kasım'da tutuklandı. Genç kadın ifadesinde, bebeğin babasının sevgilisi Clemente olmadığını ve ailesinin bebeği bilmesini istemediği için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı
Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı

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