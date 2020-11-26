GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı: Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53

GENAR Araştırma, Kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53 oldu.