Gemlik'te traktörden düşen sürücü yaralandı
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Gemlik'te traktörden düşen sürücü yaralandı

Gemlik'te traktörden düşen sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktörden düşen sürücü yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktörden düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'ndeki evinden tarlaya gitmek üzere traktörüyle ayrılan Osman G, yolda dönmek istediği sırada traktörün kontrolünü kaybetti.

Traktörden düşen ve yaralanan sürücü, mahalle muhtarı Mustafa Duran tarafından ambulansın gelebileceği noktaya araçla taşındı.

Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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