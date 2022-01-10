Gemlik'te kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gemlik'te kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Gemlik'te kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.K. ile O.S, Orhangazi Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S. bıçakla bacağından, A.K. ise darp sonucu başından yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)

 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title