Gemlik'te kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.K. ile O.S, Orhangazi Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S. bıçakla bacağından, A.K. ise darp sonucu başından yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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