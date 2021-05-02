- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Haberler | Güncel

- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezine bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.

- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü

BURSA - Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezine bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.

Yaklaşık 1 aydır devam eden bu doğa olayı Narlı sahil boyu ve balıkçı barınağında da deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşturdu. Sahilin bembeyaz olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlarda cep telefonlarının kameralarıyla bu anın fotoğraflarını çekti.

- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
- Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

Büyükada'yı 'salya' sardı! Kokusundan sahile bile inemiyorlar
Büyükada'yı 'salya' sardı! Kokusundan sahile bile inemiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:35:01. #1.14#

title