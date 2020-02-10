Gemlik'e acil servis müjdesi

10.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:58

Bursa'nın Gemlik ilçesinde halkın büyük isteği olan acil servis meselesi çözüldü.



Konuyla alakalı bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yeni Devlet Hastanesinin hizmete girmesi ile birlikte vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını ve çözümü konusunda çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Işık, "Merkezde herkesin rahatlıkla hizmet alabileceği bir mevkide olan Özel Atakent Hastanesi ile bir anlaşma sağlandı. Vatandaşa ücretsiz olarak verilen acil hizmetlerimizi bu hastanede de başlatmış oluyoruz. Bu şekilde isteyen vatandaşlarımız Devlet Hastanesinin haricinde özel hastanede de de acil sağlık hizmeti alabilecekler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA