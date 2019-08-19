Gemlik Belediyesi'ne iki yeni müdür

19.08.2019 16:56

Gemlik Belediyesi'nde yeni müdürler görevlerine başladı.

Gemlik Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler ile iki yeni müdür çalışmalarına başladı. Bu görevlendirmeler sonucu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne Mustafa Şener getirilirken, yeni kurulan Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ise Dilek Ağdemir tayin edildi.

17 yılı aşkın Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışan Mustafa Şener, belediyede daha önce Fen İşleri, Emlak İstimlak ve İmar ve Şehircilik müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği eğitimi almış olan Şener, yeniden İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapacak.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın seçim dönemindeki projeleri arasında yer alan Halk Market, aşevi ve diğer sosyal yardımların daha kolay şekilde yürütülmesi için oluşturulan Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ise Dilek Ağdemir getirildi. Daha önce Gemlik Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü ve Kültür Müdürü olarak çalışan Ağdemir, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Ağdemir'in uluslararası iktisat alanında yüksek lisans derecesi de bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İHA