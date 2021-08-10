GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Gemlik Belediyesi'nin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk, direksiyon başına geçti.

BURSA'da Gemlik Belediyesi'nin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk, direksiyon başına geçti.

Gemlik Belediyesi, istihdamda kadın erkek eşitliğine yönelik önemli bir adım attı. Uzun süredir hemen hemen tüm personeli erkeklerden oluşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, 35 yaşındaki Sevda Yaruk, ağır vasıta şoförü olarak göreve başladı. Baba mesleği olan ağır vasıta şoförlüğünü devam ettirmek isteyen Yaruk, 25 yaşında E sınıfı ehliyet alarak mesleğe ilk adımını attı.

Eşinin de kendisinin büyük destekçisi olduğunu söyleyen Yaruk, 'Mesleğe ilk başladığım yıllarda bir kadının ağır vasıta şoförü olması çok fazla yadırgandı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde yapamayacağım söylendi. Ama başardım. Altı yıldır çalışıyorum. Trafikte görenler şaşırıyor. Bu meslekte çoğalacağımızı ve insanlara neler yapabileceğimizi gösteririz' diye konuştu.

Gemlik'te kendisini görenlerin hatta alkışlayanların olduğunu belirten Yaruk şöyle konuştu 'Su ikram edenler, dondurma ikram edenler oldu. Hemşerilerimiz bu konuda oldukça anlayışlar. Gemlik Belediyesi'nde de samimi bir çalışma ortamımız var. Kadın olarak hiçbir sorun yaşamadım ve yaşayacağımı da düşünmüyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum, evde oturmasınlar. Çalışmak, kendi ayakları üzerinde durabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Bizlere bu kolaylığı sağladığı için belediye başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a da teşekkür ediyorum?

GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI
GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI
GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI
GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:13:50. #1.15#

title