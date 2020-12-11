Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

11.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:42
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

BURSA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.

BURSA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Covid-19 testi pozitif çıkınca Bursa'daki özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan Demir, entübe edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Demir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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