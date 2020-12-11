Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
11.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:42
BURSA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.
BURSA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Covid-19 testi pozitif çıkınca Bursa'daki özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan Demir, entübe edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Demir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT