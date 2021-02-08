Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu (2)

DENİZ YÜZEYİNDE OLUŞAN TABAKANIN NEDENİ ALG PATLAMASI ÇIKTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde oluşan tabaka görünümünün nedeni, denizlerde yaşanan alg patlaması olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kirliliğin yaşandığı sahil şeridi boyunca denizden ve tabakadan numune aldı. Yapılan incelemeler sonucunda oluşan tabakanın nedeni alg patlaması çıktı. Konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından yapılan incelemelerde denizde kirlilik değil, alg patlaması meydana gelmiştir. Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olay diğer denizlerde de meydana gelmektedir" ifadelerine yer verdi.Sahile gezintiye geldiği sırada bu manzarayla karşılaştığını ifade eden Ahmet Ballı, "Biz devamlı sahile gezmeye geliyoruz, burası da çok güzel bir sahil. Buranın da pislik içerisinde olmasını istemiyoruz. Temiz bir havada, temiz bir denizde gezmek istiyoruz. Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Denizden mi geliyor yoksa gemilerden mi geliyor araştırıp bunu temizlemeleri lazım. Bunu temizlemeleri basit de bir şey, bir iki saatte temizlenebilir bir şey" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ