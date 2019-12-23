'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu
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'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu

Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan 1998 yapımlı 'Gemide' filminin bir sahnesinde oyunculara haberi olmadan uyuşturucu madde verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Yıldıray Şahinler, "Bu iddialar hayal ürünüdür" dedi.

23.12.2019 23:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:27
'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu

Erkan Can, Haldun Boysan ve gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin Serdar Akar ile senaristliğini üstlenen Önder Çakar, bir sahnede oyuncuların haberi olmadan gerçek uyuşturucu madde verildiğini iddia etmişti.

ÖNDER ÇAKAR'IN İDDİALARINI YALANLADI

Filmin o sahnesinde oynayan Yıldıray Şahinler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım" diyerek Çakar'ı yalanladı.

"BU İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ"

Şahinler, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Gemide filminde oynadığımız bir sahneyle ilgili haberimiz olmadan bize uyuşturucu verildiği iddiası hayal ürünüdür. Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım. Haberim olmadan kimse bana uyuşturucu falan veremez. Gemide filminin çekimlerinde de böyle bir şey asla olmadı. Söz konusu sahnede yaptığım her şeyi önceden tasarlayıp prova ettim ve yönetmenim ile görüştüm. Her gülüş, her bakış benim tasarımımdır. Benim sanat eserimdir. Kamuoyuna saygılarımla." ifadelerini kullandı.


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: 'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu
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