Gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti tarafından söndürüldü
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Gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti tarafından söndürüldü

Kartal'da, kargo gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ekiplerince söndürüldü.

Gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti tarafından söndürüldü
19.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:38

Kartal'da, kargo gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartal Demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek isimli kargo gemisinde yangın çıktığı ihbarını alan Kıyı Emniyeti ekipleri, olay yerine hareket etti.

Kısa sürede gemiye ulaşan ekipler, makine dairesi, güverte ve yaşam mahallinde çıkan yangına Kıyı Emniyeti 3 ve Kıyı Emniyeti 4 römorkörleri yangına müdahale etti. Römorkörlere botlar da eşlik etti.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürürken, geminin demir alanında beklediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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