Gemerek'te SYDV binası geçici olarak kapatıldı
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Gemerek'te SYDV binası geçici olarak kapatıldı

Sivas'ta korona virüs salgını kapsamında tedbirler üst düzeyde alınmaya devam ediyor.

Gemerek'te SYDV binası geçici olarak kapatıldı
11.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:06

Sivas'ta korona virüs salgını kapsamında tedbirler üst düzeyde alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda insan yoğunluğunun fazla olduğu Gemerek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "Kıymetli vatandaşlarımız; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın içerisinde insan dolaşımının yoğun olması ve vatandaşlarla bire bir etkileşimde bulunulmasının salgınla mücadele noktasında alınan tedbirleri sekteye uğratması sebebiyle, 11 Ağustos 2020 Salı gününden 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününe kadar kapalı tutulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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