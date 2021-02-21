Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.. Şaşkına çeviren sürücüsüz drift
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Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.. Şaşkına çeviren sürücüsüz drift

21.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:29

Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.

Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.. Şaşkına çeviren sürücüsüz drift

Cep telefonu ile kontrol ettiği araca drift yaptırdı

Sürücüsü olmayan ve drift yapan araç görenleri şaşkına çeviriyor

KAYSERİ - Kayseri'de geliştirdiği sistem sayesinde arabasını cep telefonu ile kontrol eden 23 yaşındaki oto tamircisi Yasin Abravcı, son eklediği özellikle aracını sürücüsü olmadan drift yaptırdı.

Geliştirdiği sistem ile 30 bin TL'lik aracına, lüks araçlarda olmayan özellikler yükleyen 23 yaşındaki motor ustası Yasin Abravcı, son eklediği özellikle yine dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Abravcı, bluetooth bağlantısı ile cep telefonu aracılığı ile kontrol edilebilen bir sistem geliştirdi. Geliştirdiği sistemi ilk olarak kendi aracında deneyen Abravcı, bluetooth ile bağlantı sağladığı aracını cep telefonu ile çalıştırabiliyor, bagaj kapağını açabiliyor, farları kontrol edebiliyor ve duman kiti ile 4 saniye kadar duman atabiliyor.

Yasin Abravcı, son olarak yine cep telefonundan bluetooth bağlantısı kurduğu aracını sürücüsü olmadan kontrol etmeyi başardı. Abravcı, trafiğe kapalı alanda yaptığı deneme sürüşünde, içinde sürücüsü olmayan aracını cep telefonu ile kontrol ederek drift yaptırdı. Abravcı'nın aracına yüklediği bu özellik görenleri hayretler içinde bıraktı.

Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.. Şaşkına çeviren sürücüsüz drift
Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.. Şaşkına çeviren sürücüsüz drift
Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.. Şaşkına çeviren sürücüsüz drift
Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı.. Şaşkına çeviren sürücüsüz drift

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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