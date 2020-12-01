Gelişmiş teleskopla milyonlarca yeni galaksi keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor
BBC

Gelişmiş teleskopla milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

01.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:05
Gelişmiş teleskopla milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, çöldeki gelişmiş bir teleskop aracılığıyla milyonlarca yeni galaksi keşfettiklerini açıkladı.

Avustralyalı bilim insanları, çöldeki gelişmiş bir teleskop aracılığıyla milyonlarca yeni galaksi keşfettiklerini açıkladı.

Ülkenin ulusal uzay ajansı CSIRO, teleskoplarının evrenin yeni bir atlasını yarattığını belirtti.

Toplamda üç milyon galaksinin keşfedildiği, önceki çalışmalara göre görüntülerin iki katı daha fazla detay içerdiği aktarıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! 'Güvenli bir liman haline geldik'
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! "Güvenli bir liman haline geldik"
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu

Astronomlar bu yeni görüntülerin, evrene dair yeni keşifler yapılmasında yardımcı olmasını bekliyor.

CSIRO, yeni haritalama yönteminin 300 saat sürdüğünü aktardı. Daha önceki çalışmalar ise yıllar almıştı.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. David McConnell, kamuya açık veriler sayesinde dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının yıldızların, galaksilerin ve kara deliklerin nasıl oluştuğuna ve büyüdüğüne dair araştırma yapabileceğini söyledi.

McConnell, ileride on milyonlarca yeni galaksinin bulunmasını umut ettiklerini ekledi.

6 kilometrelik bir alanda

Askap adındaki teleskop, 36 çanak antenin bir araya gelerek gökyüzünden panoramik görüntü almasıyla çalışıyor.

Avustralya'nın batısında yer alan teleskop, 6 kilometrelik bir alana yayılmış durumda.

Elde edilen veriler Avustralya'nın toplam internet trafiğinden daha hızlı bir şekilde merkeze gönderiliyor.

Askap, gökyüzünün yüzde 83'ünü kapsayan ve üç milyon galaksiyi içeren ilk araştırmasını bu yıl tamamladı.

BBC

İlgili Haberler

İngiltere'deki en pahalı boşanma davasında yeni gelişme
İngiltere'deki en pahalı boşanma davasında yeni gelişme
Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı
Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Aralık Edirne Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelişmiş teleskopla milyonlarca yeni galaksi keşfedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 15:06:27. #1.14#
title