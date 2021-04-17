Çıkan tartışma sırasında eline aldığı av tüfeğiyle gelinini sırtından vurdu

Aydın'da 84 yaşındaki adam, geliniyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Gözü dönen adam, eline aldığı av tüfeği ile gelinini sırtından vurdu. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.