Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta kim sunuyor?

Demet Akalın'nın sunumu ile sezona başlayan Gelinim Mutfakta ardı ardına sunucu değişikliği yapıldı ve son olarak yeni sunucu ile ekrana geldi. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Ezgi Sertel oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU EZGİ SERTEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ekim 1981

Kaç yaşında: 40 yaşında

Nereli: Safranbolu

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

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