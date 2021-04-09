Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 9 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 9 Nisan puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 9 Nisan Cuma Puanları verildikten sonra bir gelin %100 eleme potasında sürüklenecek. Bir başka gelin de bilezikler için şimdiden göz kırpacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirledi. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli oldu. Buna göre;

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelin Ece oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin TL değerindeki 5 bileziğin sahibi Ayten oldu.

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde ise elenen gelin adayı olmadı. Seda Sayan bu hafta kimseyi göndermiyorum dedi ve Pazartesi günü Dudu'nun programa katılacağını açıkladı.

9 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan isim Ayten oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının da sahibi olan gelin Ece oldu.