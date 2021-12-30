Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın finalinde kim birinci oldu? 30 Aralık 2021 Perşembe günü kim elendi? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması hergün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması izleyenler tarafındanyoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması 30 Aralık 2021 Perşembe günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 30 Aralık 2021 Perşembe günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

30 ARALIK 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 30 Aralık 2021 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 30 Aralık 2021 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Damla diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi seçildi. Fakat yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bir kişi olacaktı Damla gelin olmuştur.

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