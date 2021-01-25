Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, elendi mi? Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yarışmadan ayrıldı mı?
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Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, elendi mi? Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yarışmadan ayrıldı mı?

25.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:12
Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, elendi mi? Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yarışmadan ayrıldı mı?

Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen ve merakla beklenen Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Gizem ve Semra Hanım yoktu. Bunun üzerine izleyiciler Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, elendi mi? Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yarışmadan ayrıldı mı? sorularının cevaplarını merak etti.

Gelinim Mutfakta Gizem, haftanın ilk bölümünde ekranda görülmedi. Yaklaşık 2 aydır yarışmada olan Gizem kayınvalidelerden tam puan toplayarak liderliği oynuyordu. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışma programında Gizem, iddialı ve dobra konuşmaları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmada en çok altın kazanan isimler arasındaydı. Gelinim Mutfakta Gizem elendi mi, neden yok? Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yarışamadan ayrıldı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GİZEM NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta Gizem ve kayınvalidesi Semra Hanım programa veda etti. Cuma günü haftanın birincisi seçildi. Ardından en düşük puanı alan isim açıklandı. Gizem 68 puanla sonuncu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GİZEM KİMDİR?

Gizem Sancaktar 27 yaşında. Aslen Ankaralı. 1.5 yıldır Servet Saltuk Sancaktar ile evli. Kedi ve köpeği var. Çok neşeli, sürekli gülen ancak haksızlığa gelemeyen bir yapısı var.

Pozitif yaklaşımı seven güzel gelin istemediği durumlardan sinirlenebileceğini ifade ediyor. Kitap okumayı ve rap müziği çok seviyor. Bu sebeple de hızlı konuşuyor.

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