"Bebeğim Susuzluktan Öldü" Diyen Anne, Gözyaşlarını Boğdu
Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bebeğini kaybeden annenin hikayesi stüdyodaki yarışmacıları ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Bebeğini kaybeden anne, "9 aylık kızına annesi ve kayınvalidesinin su vermesine izin vermedi. Bebeğim susuzluktan öldü." dedi.
Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bebeğini kaybeden annenin anlattıkları herkesi üzüntüye boğdu.
"KIZIM SUSUZLUKTAN ÖLDÜ"
Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 3 Aralık Pazartesi yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Ziyafet Hanım'ın anlattığı olay, herkesi şoke etti. Ziyafet Hanım'ın kız bebeğini kaybetmesi diğer gelin ve kayınvalideleri derinden etkiledi. Ziyafet Hanım, Ebru isimli 9 aylık kızına annesi ve kayınvalidesinin su vermesine izin vermediğini söyledi. Bebeğinin susuzluktan öldüğünü iddia eden Ziyafet Hanım, "Bir gün zehirli ishal oldu doktora götürdüler. Ben gitmedim kayınvalidem götürdü. Doktor annesi nerede diye sormuş. Neden bu çocuğa bir kaşık su vermemiş demiş. Susuzluktan öldü kızım." dedi.
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Allah rahmet eylesin acili annesine guc ile sabir versinCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır