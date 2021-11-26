Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırmamak için Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı burada.Peki, Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı! Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! İşte detaylar haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor.

Ezgi Sertel SUNUYOR

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel oldu.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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