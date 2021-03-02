Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim?

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

24 yalında olan başarılı isim aslen Sakaryalıdır. 5 yıldır evli olan yarışmacının 4 yaşında oğlu vardır. İstanbul Pendik'ten yarışa katılan Aysun Kuşatan, pratik, tahlilci ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Müsabakada kayınvalidesi Nurten hanımla bir arada altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü tecrübesi yaşamıştı.

2 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aysun:22

Ayten:17

Saniye:13

Zeynep:10

2 MART ÇEYREĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Çeyreğin sahibi Aysun oldu.