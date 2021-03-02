Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim?

02.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:05
Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim?

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

24 yalında olan başarılı isim aslen Sakaryalıdır. 5 yıldır evli olan yarışmacının 4 yaşında oğlu vardır. İstanbul Pendik'ten yarışa katılan Aysun Kuşatan, pratik, tahlilci ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Müsabakada kayınvalidesi Nurten hanımla bir arada altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü tecrübesi yaşamıştı.

2 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aysun:22

Ayten:17

Saniye:13

Zeynep:10

2 MART ÇEYREĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Çeyreğin sahibi Aysun oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Serdar Aziz Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun eşi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:13:21. #1.15#
title