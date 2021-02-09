Gelinim Mutfakta ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!
09.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:17
Kolay yapımı, lezzeti ile tercih edilen Gelinim Mutfakta ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!
9 Şubat Salı günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!
GELİNİM MUTFAKTA AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
Hamuru için,
2 su bardağı un
1 yemek kaşığı yoğurt,
1 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 tatlı kaşığı tuz,
yarım bardak su
İç harcı için;
150 gram kıyma,
1 adet küçük boy kuru soğan,
1 adet yumurta
Yapılışı
Hamur iyice yoğrulduktan sonra, iç harcı hazırlanır. Hamurun üstüne yumurta sürerek fırına verilir. Alt üst eşit miktarda piştikten sonra servise sunulur.