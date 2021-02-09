Gelinim Mutfakta ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!
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Gelinim Mutfakta ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!

09.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:17
Gelinim Mutfakta ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!

Kolay yapımı, lezzeti ile tercih edilen Gelinim Mutfakta ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!

9 Şubat Salı günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!

GELİNİM MUTFAKTA AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Hamuru için,

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı yoğurt,

1 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 tatlı kaşığı tuz,

yarım bardak su

İç harcı için;

150 gram kıyma,

1 adet küçük boy kuru soğan,

1 adet yumurta

Yapılışı

Hamur iyice yoğrulduktan sonra, iç harcı hazırlanır. Hamurun üstüne yumurta sürerek fırına verilir. Alt üst eşit miktarda piştikten sonra servise sunulur.

Gelinim Mutfakta ağzı açık tarifi! Ağzı açık nasıl yapılır? Ağzı açık malzemeleri, yapılışı!
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