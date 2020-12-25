Gelinim Mutfakta 25 Aralık Cuma kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu yarışmalarından biri olarak zorlu maratonuna devam eden Gelinim Mutfakta'da yeni hafta da sona eriyor. Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde gözler beş altın bileziği takacak yarışmacılara çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta 25 Aralık Cuma kim birinci oldu? Kim elendi? İşte detaylar...

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta 121. haftasını sonlandırıyor. Renkli kayınvalideler ve iddialı gelinlerin mücadelesine sahne olan programda gözler bir kez daha altınları kazanacak yarışmacılara çevrildi. Pazartesiden bu yana dört yemekle jüri karşısına çıkan gelinler bugün tatlı hazıtlayarak birincilik adına kıyasıya yarışa girecek. Puanlar birbirlerine çok yakın ve dengeler her an değişebilir. Kesinleşen sonuçlar bugün öncesinden çok farklı da çıkabilir. Peki, Gelinim Mutfakta 25 Aralık Cuma kim birinci oldu? Beş altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA CUMA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı 25 Aralık 2020 Cuma hafta finalinde yapılan oylama sonucu en az puan alarak yarışmaya veda edecek olan İlayda 52 puan ile elendi.

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta 25 Aralık Cuma hafta finalinde bilezikleri kim aldı sorusunun yanıtı olarak 2 isim öne çıkıyor. Hafta boyunca 72 puan toplayan Gizem ile 62 puan toplayan Aysun arasında yaşanan birincilik yarışında bugün verilecek son puanlar doğrultusunda Gizem hafta birincisi olarak bilezikleri kazanacak.

25 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Kanal D ekranında 25 Aralık 2020 Cuma hafta finalinde yapılan oylama sonucu Gelinim Mutfakta puan durumu netleşti.

Gelinim Mutfakta puanlarına göre Gizem 72 puan ile birinci sırada yer alırken, Aysun 62 puan ile 2. sırada bulunuyor. Özlem 56 puan ile üçüncü ve en düşük ve elenecek olan isim İlayda 52 puan ile son sırada yer alıyor.