GELİNİM MUTFAKTA 20 Haziran Cuma PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? 10. çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 20 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" ve "Kim elendi, çeyrek altını kim kazandı?" soruları, yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 20 Haziran Cuma puan durumu, yarışmacıların gün içinde hazırladığı yemeklerin tadımına göre değerlendirildi. Kayınvalidelerden gelen puanlar sonucunda gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Puanlama sonrasında en yüksek skoru alan yarışmacı günün birincisi ilan edildi.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu sorusunun cevabı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta 20 Haziran Cuma puan durumu ile birlikte haftalık sıralama da şekillenmeye başladı. Yarışmanın final günü olan Cuma'ya kadar en yüksek toplam puana ulaşan gelin 10 altın bilezik kazanacak.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 HAZİRAN 2025

SEREN- 18 puan - 2 çeyrek altın

SAHRA- 11 puan- 2 çeyrek altın

NUR- 16 puan- 2 çeyrek altın

EZGİ- 13 puan- 3 çeyrek altın

18 HAZİRAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Seren, Nur ve Ezgi bugün eksi iki ceza puanı aldı.

Nur- 8 puan

Sahra- 22 puan

Ezgi- 9 puan

Seren- 15 puan

17 HAZİRAN SALI GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Nur- 22 puan

Sahra- 4 puan

Ezgi- 10 puan

Seren- 14 puan