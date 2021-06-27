Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
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Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Temmuz normalleşme genelgesinde, düğünlerdeki kısıtlamalara ilişkin detaylara da yer verildi. Bakanlık, 1 Temmuz'dan itibaren düğünlerdeki davetli sınırlamasının kaldırılacağını belirterek, oyunların da sosyal mesafe kurallarına göre yapılabileceğini açıkladı.

Türkiye, adım adım yeni normalleşme dönemine doğru gidiyor. Aşılama çalışmalarının hız kazandığı Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir döneme adım atılmış olacak. Buna göre uzun bir süreden bu yana uygulanan davetli sınırlaması nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kalan çiftlere iyi haber geldi.

SINIRLAMALAR KALDIRILIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

HALAYLAR GERİ DÖNÜYOR

Bakanlık, genelgede uzun süredir pistlerden uzak olan halay görüntülerine ilişkin de detaylara yer verdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında oyunların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılabileceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir."

KÖY DÜĞÜNLERİ DE YAPILABİLECEK

Bakanlık ayrıca köy düğünlerine ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın genelgesinde köy düğünleri hakkında şunlar denildi:

Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacak.

Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
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