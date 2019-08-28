Gelin ve Damatlar bu yıl da rahatça gülümsedi

28.08.2019 11:15

Yaz mevsimi demek evlilik sezonu demek.

Ortodontik tedavi birçok hasta için ağrılı ve zor bir süreç. Ortodontik tedavi sırasında kullanılan metal diş tellerinin görüntüleri sebebiyle çoğu hasta tedaviye başlamıyor ya da tedavisini erteliyor. Bu durum özellikle gelin ve damatlar için de büyük bir sorun teşkil ediyor. Düğün günü diş telleriyle görüntü vermek istemeyen hastalar için şeffaf plak tedavisi büyük bir avantaj sunuyor. Konuyla ilgili konuşan diş hekimi Yrd. Doç. Dr. Behiye Bahar Dabakoğlu, "Birçok hastamız nişan veya düğününde gülüşü güzel çıkmayacağı için ortodonti tedavisine başlamıyor veya tedavisine ara veriyor. Oysaki şeffaf plak tedavisi gören gelin ve damatlar kolaylıkla takıp-çıkarabildikleri plaklarıyla hem düğün öncesi hem de düğün sırasında rahatça gülümsüyor" dedi.

Kısa bir sürede tedavi fırsatı sunuyor

Yerli üretim şeffaf apareylerin, diş telleri kullanmak isteyemeyen hastalar için büyük bir fırsat sunduğunun altını çizen Dr. Dabakoğlu, "Şeffaf plak tedavisiyle metal diş tellerine gerek duymadan dişleri estetik bir şekilde dizebiliyoruz. Şeffaf olduğu için de dışarıdan bakıldığında hastanın ortodontik tedavide olduğu fark edilmiyor. Ayrıca kullanımı çok kolay olduğu için hasta günlük hayatında rahatça istediği gıdaları yiyebiliyor. Klasik ortodontik tedavide olduğu gibi yeme içme kısıtlaması yaşanmıyor. Diş tellerine kıyasla tedavi süresi basit vakalar için çok daha kısa sürüyor. Ortodontik tedavi, basit çapraşıklık vakalarında 3-4 ay içerisinde tamamlanabiliyor" diye konuştu.