Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti

Yaşadığı hayatı sosyal medyada anbean sergilemeye çalışanların ortaya çıkardığı absürt adetlere bir yenisi daha eklendi. "Oldukça mütevazi bir gerdek töreni" başlığıyla atılan bir videoda gelin yatakta beklerken, nedimeler zılgıt çekerek damadı odaya davet ediyor.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde yeni evlenen çiftin yakın arkadaşlarının yatak odasına kadar girdiği görülüyor. Odada toplanan kalabalık alkışlarla tempo tutarken, gelin ve damat da yatakta kadeh tokuşturdu.

"UTANÇ VERİCİ ŞEYLER BUNLAR"

Sosyal medyada kısa sürede elden ele dolaşan görüntüler büyük tepki çekti. Paylaşılan videonun altına "Dünyanın sonu yakın. Rabbim bunlara akıl fikir versin", "Artık ben hiç bir şeye şaşırmıyorum", "Kıyamet alametleri", "Utanma kalmamış mahremiyet Yok olmuş. Utanç verici şeyler bunlar" şeklinde yorumlar yapıldı.